KETEM'den fazla mesâi

Yapılan açıklamada, “Mudanya Şâziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde kanser erken teşhisi için ücretsiz tarama yürütülmektedir. Meme kanseri için 40-69 yaş grubundaki kadınlara mamografi, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş grubundaki kadınlara smear ve hpv-dna, kolon (kalınbağırsak) kanseri için 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklere GGK (dışkıda gizli kan) taramaları yapılmaktadır. Bu hizmetlere hafta içi mesâi saatlerinde her gün ulaşılabilmekle birlikte, mesâi saatlerinde erişemeyen vatandaşlarımız için Mart 2020 itibariyle başlamak üzere her çarşamba saat 20.00 ye kadar Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimimiz mesâi dışı hizmet verecektir” dendi.

Mudanya Kanser Çağrı Merkezi (224) 544 97 97 Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi (224) 544 32 95 no'lu telefonlardan bilgi sahibi olunabileceği açıklandı.