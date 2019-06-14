Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mudanyalı 45 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, anlamlı bir törende bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bundan tam 45 yıl önce Kıbrıs Türkleri'nin malını, canını, namusunu korumak için gazilerimizin verdiği mücadele takdire şayandır. Hepsinden Allah razı olsun. Bu madalyalar gazilerimizin onuru ve şerefidir” dedi.

Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Yılmaz da, “Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra bizlere tevcih edilecek mili mücadele madalyalarını göğsümüzde bir onur nişanesi olarak gururla taşıyacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan arkadaşlarımızı ve aramızdan ayrılan gazi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları Kaymakam Faik Oktay Sözer tarafından verildi.