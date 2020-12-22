İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıbrıs gazisi koronayı yendi

Bursa’nın Orhangaz ilçesinde koronaya yakalanan Kıbrıs gazisi iyileşti.

Bursa'nın Orhangaz ilçesinde koronaya yakalanan Kıbrıs gazisi iyileşti.


Muharip Gaziler Derneği Bursa şubesine bağlı Orhangazi temsilciliği görevini yürüten Halim Çokgüler, yakalandığı kovid 19 hastalığını yenerek hastaneden taburcu oldu. Bir süre önce kovid 19 hastalığına yakalanan ve evde tedavi görürken durumu ağırlaştığı için Bursa'daki özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Halim Çokgüler'in tedavisine burada devam edildi. Hastanede tedavi gördüğü süre sonrasında testleri yeniden negatife dönen Halim Çokgüler bugün taburcu edildi. Çokgüler bir müddet evinde istirahat edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.