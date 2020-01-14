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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Recep Aydemir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Recep Aydemir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Bursa'nın Mudanya ilçesi Çınarlı Mahallesi Camii'nde öğle namazı öncesi Aydemir için Kur'an-ı Kerim ve dualar edildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Remzi Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Askeri yetkililer, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze töreninde Bursa Garnizon Komutanlığınca resmi tören de düzenlendi.

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