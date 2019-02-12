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Kılıç balığına yoğun ilgi

Mudanya’da sergilenen 50 kiloluk kılıç balığını görenler şaşkına döndü.

Mudanya'da sergilenen 50 kiloluk kılıç balığını görenler şaşkına döndü.


Marmara denizinde Bandırma yakınlarında tutulan kılıç balığı, Mudanya'daki balıkçılar tarafından sergilenince ilgi odağı haline geldi. Uzun çabalar sonucu balığı yakaladığını söyleyen balıkçılar, yaklaşık 50 kilo olduğunu ve vatandaşların gelip görmeleri gerektiğini belirtti. Kilosu 50 liradan satılan kılıç balığıyla vatandaşlar fotoğraf çektiriyorlar. Kılıç balığına yoğun ilgi gösterilmesi balıkçıları memnun etti. Öte yandan tezgahta hamsi 15, mezgit 25, çinekop 30 ve uskumru ise 20 liradan satışa sunuluyor.

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