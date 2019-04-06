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Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP’ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP'ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.


31 Mart seçimleri öncesi Bursa'ya 3 kez gelen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2.ziyaretinde Gemlik ilçesine de uğradı. Kılıçdaroğlu, Umurbey'de Celal Bayar'ın kabrini ziyaretinin ardından partisine sadece 1 oyun verildiği Fevziye Köyü'ne de gitti.


Burada vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu lokma hayrına da katılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde sadece bir oyun çıktığı ve muhtemelen CHP'nin sandıkta görevlendirdiği kişinin attığı 1 oy, 31 Mart seçimlerinde 46'ya çıktı. Fevziye'de vatandaşlar, CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertarslan'a 46 oy verdiler. AK Parti'nin köydeki oyu 150 olurken, ziyaretin oyların patlama yapmasında etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

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