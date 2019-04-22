İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya Bursa'dan da tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırı Bursa’da da kınandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı Bursa'da da kınandı.


CHP Bursa il teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı. Kent Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına teşkilat başkanları ve partililer katıldı. Açıklamayı yapan İl Başkanı Hüseyin Akkuş, saldırılardan korkmadıklarını belirterek, “Bizler bu yola çıkarken, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ‘beyaz kefeni giyerek yola çıktık'. Kimseden korkumuz yok, saldırıyı kınıyoruz” dedi.


Kalabalık, gerçekleşen basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.