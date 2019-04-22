Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya Bursa'dan da tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı Bursa'da da kınandı.

CHP Bursa il teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı. Kent Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına teşkilat başkanları ve partililer katıldı. Açıklamayı yapan İl Başkanı Hüseyin Akkuş, saldırılardan korkmadıklarını belirterek, “Bizler bu yola çıkarken, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ‘beyaz kefeni giyerek yola çıktık'. Kimseden korkumuz yok, saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Kalabalık, gerçekleşen basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.