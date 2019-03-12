Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında hazırlanan fezlekeyle alakalı konuştu. Kılıçdaroğlu, "İstediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Boğazımızdan haram lokma girmediyse kimseden korkmayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da katıldığı bir programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Belediye seçimlerine bilmem kaç gün kaldı. Diyorlar ki, ‘Hakkında soruşturma açacağız'. Aç kardeşim. İstediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan haram lokma girmediyse hiç kimseden korkmayız” dedi.

Yine aynı programda açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, “16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 149 milyar dolar Londra'daki bir tefeciye faiz ödüyorsa, AK Parti'li kardeşimin oturup düşünme vakti gelmiştir. Niçin, kimin faizi? Vergi desen tamam, borç desen tamam ama borç ödemek için borç alınıyorsa oturup düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.