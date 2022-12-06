Kimsenin teşhis koyamadığı hastayı kanser olmaktan kurtardı

Sami Evirgen, yaklaşık 4 yıldır gezmediği hastane kalmayan hastasını kanser olmaktan kurtardı.

Bursa'da gitmediği hastane, uygulamadığı tedavi yöntemi kalmayan Aylin Yılmaz, çareyi tavsiye üzerine gittiği Özel Hayat Hastanesi'nde buldu. Yapılan araştırmalar, incelenen MR'lar sonucu Sami Evirgen tarafından pankreasın kuyruk kesimindeki kistik tümör tespit edilen Aydın, kansere dönüşmek üzere olan lezyonu operasyonla alınarak sağlığına kavuştu.

Yaptığı başarılı operasyon sonrası Aylin Yılmaz ve Emine Turhan ile bir araya gelen Uzman Dr. Sami Evirgen, “Aylin hanım'ın 3 senelik bir hikayesi var. Birçok sağlık kuruluşuna tedavi için gitmiş, ancak bir sonuca varamamış. Kendisinden MR'larını istedik. Pankreasın kuyruk kesiminde gözden kaçan bazı lezyonları gördük. Kansere dönüşmesi yüksek ihtimal olan bir kesimi de tespit edilerek ameliyatla alındı. Bu kistten de kurtulmuş oldu” dedi.

Emine hanımın şikayetlerini dinledikten sonra MR incelemelerini de değerlendiren Evirgen, “Kronik pankreatit hastasıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Hem diyetini, hem de ilaç tedavilerini düzenledikten sonra hızla güzel sonuçlar aldık. Ağrıları belirgin bir şekilde azaldı. Diyetine dikkat ettiği sürece, güzel bir hayat onu da bekliyor” şeklinde konuştu.

Kronik pankreatit hastası olduğunu Dr. Evirgen sayesinde öğrendiğini belirten Turhan, “Bir süredir tedavi görüyorum. Daha önce gittiğim hastanelerde sonuç alamadım. Eve gönderildikten 4 gün sonra kötüleşmeye başlıyordum. Tekrar hastaneye yatıyordum. Herhangi bir teşhis konulamadı. Yaptığım araştırmalar sonucu buraya geldim. Şuan sağlığım yerimde. Her hangi bir atağım ve ağrım yok” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır pankreatit rahatsızlığı çektiğini belirten Yılmaz ise, “Sürekli rahatsızlanıyordum. Gittiğim farklı hastanelerde teşhis konulamadı. Değerlerim kimi zaman çok düşük kimi zaman ise çok yüksek çıkıyordu. Emine hanım sayesinde bu hastaneye geldim. 4 yıl önceki MR'larıma varıncaya kadar hepsi tek tek incelendi. Diğer doktorların bulamadığı rahatsızlığımı Dr. Sami Bey fark etti. Teşhisi koyduktan sonra da tedaviye başladık. Kansere çevirebilecek lezyon olduğu için acil ameliyata alındım. Şimdi çok şükür çok iyiyim” diye konuştu.