Kınalı kuzular dualarla uğurlandı

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı İsaören Mahallesinde, vatani görevlerini yapacak olan 5 asker için mahalle muhtarlığı ve kalkınma kooperatifinin beraber organize ettiği gecede Kur´an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Düzenlenen program sonrası askerlerin ellerine anneleri kına yaktı.

İsaören Mahallesi sakinleri gençleri asker ocağına yolcu etmek için özel bir program düzenledi. İsaören Mahallesi tarafından örnek olacak asker uğurlama programına siyasi parti yöneticileri, çeşitli dernekler, STK'lar, mahalle muhtarları ve İsaören köyü sakinleri katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu asker uğurlama programında askere gidecek kınalı kuzuların ellerine anneleri tarafından kına yakıldı.

Programla ilgili konuşan İsaören mahalle muhtarı Fikri Türk, "Artık bu programı geleneksel hale getirdik. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 5 evladımızı dualarla askere uğurluyoruz. Daha önce yapılan asker eğlencelerinde alkollü müzik eşliğinde yapılıyordu. hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Biz buna 4 yıl önce son vererek bu tür eğlencelere izin vermiyoruz. Askere gidecek gençler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuyoruz. Yapılması gerekende bu inşallah bu gelenek ömür boyu böyle sürer" diye konuştu.

Asker uğurlama programına destek veren İsaören Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise "bu yıl dördüncü geleneksel asker programı yapıyoruz. Askerlerimiz için mahalle meydanında önce Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutup gelen misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Peygamber ocağına gidecek olan gençlerimizin kınalarını yakıyoruz. Gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Asker eğlence programı kına yakılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.