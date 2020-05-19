İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi

Türk pop müziğinin sevilen sesi Kıraç’ın, Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Türk pop müziğinin sevilen sesi Kıraç'ın, Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.


Bursa'daki bir kolejin öğrencilerinden oluşan orkestra grubu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı sanatçı Kıraç ile proje gerçekleştirdi. Sözü ve müziği Muammer Sun'a ait olan "19 Mayıs Marşı"nı evden enstrümanlarıyla seslendiren liseli gençler, usta sanatçı Kıraç'a eşlik etti. 19 Mayıs Marşı'nı hep bir ağızdan seslendiren Kıraç ve öğrencilerin yer aldığı video klip de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.