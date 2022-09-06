Kıraç'tan Yenişehir'de muhteşem konser

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç, Yenişehirlilere konser verdi.

Yenişehir Bulvar Meydanı'nda hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkıları meydanları dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Konser öncesi Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Kıraç, “Yenişehir'i çok beğendim, harika yerleri var. İstanbul'dan gelirken İznik üzerinden Yenişehir'e geldik. Doğası çok güzel. İlk defa geldim, bu güzel ilçeye bayıldım. Osmanlı'nın ilk başşehrindeyiz, tarihi zenginlikleri ile güzel bir yer. Bizleri bu güzel şehirde halkımızla buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kıraç'a ipek kozasından yapılmış Türk bayrağı ve biber çeşitlerinden oluşan bir sepet hediye etti. Başkan Aydın, "İlçemizde halkımıza unutulmaz bir gece yaşatan sanatçımız Kıraç'a ve ekibine teşekkür ederim” dedi.