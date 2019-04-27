Kırağıdan yanan fasulye ve kabaklar yeniden ekiliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde kırağıdan yanan fasulye ve kabakların yeniden ekilmesine başlandı.

Boyalıca Mahallesi'nde mart ayında tarlaya ekilen fasulye ve kabakların bir bölümü nisan ayında yağan kırağı sebebiyle yandı. Bunun üzerine çiftçiler yanan fasulye ve kabakları söktü. Yanan sebzelerin yerine çiftçiler yeni fideler ekti. Çiftçiler, alınan tedbirlere rağmen fasulye ve kabakların yanmasıyla masraflarının çoğaldığını söyledi. Yeniden ekim sebebiyle hasadın bu yıl bölgede gecikmesi bekleniyor.