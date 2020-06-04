Kiraz hasadı devam ediyor

Bursa İnegöl'de yılın ilk kiraz hasadında toplama işlemleri devam ediyor. Tarlada 10 TL olan kiraz pazara 15 TL satılıyor.

İnegöl'ün Dipsizgöl Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı. Bu sene üretilen kirazda havaların soğuk olması ve kırağı yağması sebebiyle az olduğu öğrenildi. Hasat nedeniyle çiftçiler tarlada kiraz toplamaya devam ediyor. Kirazlar tarlada 8 ile 10 TL arasında olurken pazarda ise fiyatlar 15 ile 20 TL.

Kiraz üreticisi 73 yaşındaki Zührap Kayır yaptığı açıklamada, “Hasat başladı. Fiyat ise 8 ile 10 TL arasında değişiyor. Bizim ürünlerimiz geçen sene olduğu gibi bu senede iyi ve bol. Bunun sebebi ise bizim bahçemiz biraz daha alçakta kalması yukarılarda bahçeleri bulunanların durumu biraz farklı. Uludağ eteklerine yakın olmalarından dolayı az ve seyrek. Tabi fiyatlar böyle olursa bizleri kurtarmaz” dedi.