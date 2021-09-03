Kırcaali heyetinden Bursa çıkarması

Bulgaristan'da ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Kırcaali şehrinde inşa edilen cami açılışa gün sayıyor.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Bölge Müftü Sekreteri Mümin Mustafa ve Sekreter Yardımcısı Süray Mustafa, Bursa'ya gelerek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ziyaretinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iş adamı Abdullah Burkay'ı ziyaret eden Kırcaali heyeti, Bursa Müftülüğünün yeni hizmet binasının açışına da katılarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.

Kırcaali Müftüsü Basri Eminefendi, iki günlük Bursa ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bulgaristan'da Türk ve Müslüman nüfusunun en yoğun olduğu Kırcaali şehrinde ülkenin en büyük camileri arasında yer alacak Yeni Cami'nin tamamlandığını ve iki hafta içinde ibadete açılacağını söyleyen Basri Eminefendi, aynı zamanda caminin “İslâm Kültür Merkezi” hâline getirileceğini kaydetti.

Müftü Basri Eminefendi, “Bu güzel caminin yapımı için Bursa'dan büyük destek gördük. Camide Kur'an-ı kerim kursu odaları, kütüphaneler, gençlerin bir araya gelebileceği mekânlar ve bahçesinde çocukların oynayabileceği alanlar da olacak. Bin 200 kişilik ibadet alanına sahip olacak cami, ülkenin en büyük camileri arasında yer alacak” dedi.