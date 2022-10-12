Kırgız Cumhuriyeti'nden Başkan Usta'ya teşekkür belgesi

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Büyükelçi Kubanychbek Ömüraliyev tarafından takdim edilen belgede IV. Dünya Göçebe Oyunları ve İznik Belediyesi tarafından genişletilen ve yenilenen Kırgızlar Türbesi'nin önemine dikkat çekildi.

Belgenin tamamı ise şu metinden oluştu; “29 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona eren 4.Dünya Göçebe Oyunları sırasında Kırgız Cumhuriyeti heyetine göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve sıcak karşılamanız için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım. Dünya Göçebe Oyunları'nın ikili işbirliğinin daha da gelişmesine ayrıca halklarımız arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inancım tamdır. Destekleriniz sayesinde yenilenen “Kırgızlar Türbesi'nin” halklar arasındaki dostluğun ebedi bir sembolü olacağına inanıyorum.Birliğimiz hiç eksik olmasın. Dostluğumuz daim olsun. Bu vesile ile sizlere en derin saygılarımı yinelerim”

Belge Başkan Usta'ya takdim edilirken, Başkan Usta'da, Büyükelçi Kubanychbek Ömüraliyev'e İznik Çinisi takdim etti.