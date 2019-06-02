Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan'dan BUÜ Rektörü Kılavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Fuat Sezgin Yılı Türkiye Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BUÜ Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. Fuat Sezgin Yılı Türkiye Koordinatörü olarak görevlendirilen, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan'ı ağırladı. Yeni görevi dolayısıyla BUÜ Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun dileklerini ileten Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan, üniversitenin çok daha iyi noktalara gelebilmesi adına yeni Rektör Kılavuz'un ekibiyle birlikte elinden gelen tüm çabayı göstereceğine inandığını kaydetti. Dr. Fuat Sezgin Yılı münasebetiyle Bursa Uludağ Üniversitesi ile geride kalan süre içerisinde birkaç etkinlik yapma şansı yakaladıklarını belirten Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan, “Türkiye genelinde Dr. Fuat Sezgin hocamızı anmak adına çok önemli etkinliklere imza attık. Bursa Uludağ Üniversitesi ile de güzel bir işbirliği sürecimiz başladı. Yeni Rektörümüzle birlikte yıl içerisinde daha önemli etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum. Ziyaretimizde hem Rektör hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri tam gaz devam

BUÜ Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Dr. Ersan Aslan'ın ziyaretinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilmesinin ardından BUÜ'de güzel etkinliklerin planlandığını ve bu programlamanın en iyi şekilde yürütüleceğini vurgulayan Rektör Kılavuz, “Rahmetli Fuat Sezgin hocamız için yıl içerisinde bugüne kadar yapılan güzel etkinlikleri gördük. Üniversite olarak 2019 yılı bitmeden Fuat hocamız için çok sayıda önemli etkinliğe gerek ev sahipliği yapacağız gerekse de organizasyonlarda ortaklıklarda bulunacağız. Programın Türkiye Koordinatörlüğünü yürüten kıymetli meslektaşımız Dr. Ersan Aslan hocamızı da bugün burada ağırladık ve yürütülecek çalışmalar hakkında detayları görüştük. Nazik ziyaretlerinden dolayı Ersan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mart ayı içerisinde Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinliklerinin ilkine ev sahipliği yapan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2019 yılı tamamlanmadan bu doğrultuda birkaç önemli etkinliğin daha yapılacağı açıklandı.