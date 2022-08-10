İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışığa uymadı, bedeli ağır oldu

Bursa’da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı.

Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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