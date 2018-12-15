Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle yolcu otobüsü, servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir halinde olan Özgür İnkün idaresindeki 34 AAE 655 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Yine aynı istikamette gelen Faruk Baykoz idaresindeki 16 KOV 78 plakalı minibüs durdu. Sisli havada görüş mesafesinin iyice düştüğü bölgede Bayram Mingö idaresindeki 34 HU 7410 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyince önünde duran minibüse çarparken, duran minibüs ise otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Farkuk Baykoz, yolculardan Esra Demir, Anıl Ergün, Sevim Baykoz, Ömer Demircan, Zeynep Şahin, Songül Şahin hafif şekilde yaralandı. 7 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.