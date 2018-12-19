Kırmızı ışıkta bekleyen elektrikli bisiklete motosiklet çarpıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen elektrikli bisiklet sürücüsüne motosiklet çarparak kaçtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen elektrikli bisiklet sürücüsüne motosiklet çarparak kaçtı.
Kaza Alanyurt yolu üzerinde AVM ışıklarında meydana geldi. Elektrikli bisiklet sürücüsü Yücel D, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu kafasını yere çarparak yaralandı. Elektrikli bisiklete çarpan sürücü hızla uzaklaşarak kaçtı. Yaralanan Yücel D. 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü arıyor.