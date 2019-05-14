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Kırmızı ışıkta geçen kamyon otomobili biçti: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıta geçen kamyon otomobili biçti.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıta geçen kamyon otomobili biçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Balıkesir Bursa karayolu Bakırköy kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 17 EU833 plakalı Suat T. idaresindeki kamyon kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan karşı yöne geçmekte olan 16 Y 0150 plakalı Yalçın Çekiçoğlu (31) idaresindeki araca çarparak metrelerce sürükledi. Aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu ( 31) ve yanında bulunan Erden Özalp (18) olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne getirilen Yalçın Çekiçoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Olay sonrasında kamyon sürücüsü Suat T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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