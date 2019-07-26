Kırmızı ışıkta geçen şarjlı bisikletliye araç çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen şarjlı bisikletliye hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi. Yeşil ışıkta yoluna devam Azat A. idaresindeki 16 PH 365 plakalı hafif ticari araç Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçen Abdüssettar E.'nin kullandığı şarjlı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü yere düşerek yaralanırken arkasında bulunan ismi öğrenilemeyen bir çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı şahıs kazaya karışan hafif ticari araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan çocuk ise şarjlı bisikleti alıp kaza yerinden kayıplara karışması ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.