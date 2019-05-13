Kirpiş ramazan davulcusu oldu

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini Türk ve dünya sofralarına sunan İlka Şekerleme, geçen piyasaya sürdüğü yeni ürünü 'kirpiş'i ramazan ayı konseptine uygun figürlere bezedi. Başında fesi, boynunda davuluyla ramazan ayını karşılayan kirpiş, yeni haliyle yine büyük beğeni topladı.

Kestanenin dış kabuğundaki dikenlerinin kirpiye benzemesinden esinlenilerek üretilen ve miniklerin sevgilisi haline gelen kirpiş, başındaki kırmızı fesi, boynundaki ramazan davuluyla daha bir sempatik oldu. İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, kirpişin ramazan ayı konseptine uygun figürle daha çekici hale geldiğini söyledi. Çeyrek asrı geride bırakan İlka Şekerleme'nin iç ve dış piyasaya uygun markalarıyla kestane şekerini tüketicilere ulaştırdığını belirten Deniz Utku Özdemir, kalite ve lezzetin yanı sıra ürün çeşitliliğine de önem verdiklerini söyledi. Yurtiçi ve yurtdışı mağazalarında ve satış noktalarında çeşitli gramaj ile fiyatlarla her kesime hitap etmeye çalıştıklarını kaydeden Özdemir, “Kirpişimiz özellikle sevimliliğiyle çocukların en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor. Kirpişi yılın belli dönemlerinde konsepte uygun figürlerle donatıyoruz. İdrak ettiğimiz ramazan ayında da, geleneklerimizden esinlenerek başına fes geçirip, boynuna davul asarak ramazan davulcusu kimliğine büründürdük. Kirpiş yeni kimliğiyle de minik tüketicilerimizin vazgeçilmezi oldu” dedi.