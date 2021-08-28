Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi

Bir haftalık süreçte kırsal Hamzabey, Hayriye ve Hocaköy Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, her hafta 3 mahalleyi ziyaret ederek diğer kırsal mahallelerde de gösterilerine devam etmeyi hedefliyor.

Hem güldüler hem de eğlendiler

12D Sinema ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ayyar Hamza tiyatro oyununa katılan çocuklar ve vatandaşlar gösteriler ile hem güldüler hem de eğlendiler. İnegöl Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile vatandaşlara pandemi arasında moral oldu.

Kırsal ve merkez ayırmaksızın hizmet anlayışını insan odaklı sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukların ve vatandaşların hiç bir kültür sanat etkinliklerinden uzak kalmamasını sağlamak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sinema ve tiyatro oyunları ile vatandaşların bilinçlendirilmesi için yıl boyu etkinliklerine devam edecek olan İnegöl Belediyesi, havaların da elverişli olmasıyla her hafta 3 farklı etkinlikle kırsal mahallelerin tümüne ulaşmayı hedefliyor.