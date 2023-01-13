Kırsaldaki sokak hayvanları unutulmadı

Nilüfer Belediyesi'nin, Dnz Pativerse iş birliğiyle kırsalda yaşayan sahipsiz hayvanların zorlu hayat şartlarında aç kalmamaları için başlattığı kampanyada toplanan 500 kilogram mama, can dostlara ulaştırıldı.

Nilüfer'in kırsal kesimlerinde kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren can dostlara şefkat eli uzandı. Can dostların aç kalmaması için düzenli olarak hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde mama dağıtan Nilüfer Belediyesi, firmalar veya çeşitli sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği içinde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de Dnz Pativerse ile gerçekleştirildi. Düzenlenen kampanyada hayvanseverlerin desteğiyle toplanan 500 kilogram mama, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer Kent Konseyi gönüllüleri ve Dnz Pativerse çalışanları ile birlikte kırsal mahallelere götürüldü.

Mamalar, Atlas, Kadriye, İnegazi, Güngören, Unçukuru, Maskempınar ve Gölyazı Mahallelerinde, sahipsiz hayvanların yoğunlukta bulunduğu alanlara bırakıldı.

Mamalarla karınlarını doyuran can dostlar, kendilerine şefkat eli uzatan hayvanseverlere sevgilerini göstermek için adeta çabaladı.

Sokaktaki sahipsiz hayvanlar için mama desteğinin yanı sıra, tedavilerini de yaptıklarını belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, “Can dostlar için bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın desteği de çok önemli. Onların desteğiyle her geçen gün daha fazla sokak hayvanına ulaşarak yaşam şartlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.