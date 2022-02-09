Kış aylarında yüz bölgesinde artış gösteren deri hastalıkları

Ümit Bostancı, kış aylarının gelmesi ile beraber cildin bir takım değişikliklerle beraber bazı deri hastalıklarında artış meydana gelebildiğini söyledi.

Cildin en dış kısmını saran bir yağ (lipid) tabakası deriden su kaybını engelleyen etkili bir bariyer oluşturduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Ümit Bostancı, “Bu koruyucu bariyeri bozan bir çok etken vardır ve bunlardan en önemlisi soğuktur. Özellikle yüz derisinde soğukların artışı ile beraber kuruluk artışı ve bunu takiben daha önceden mevcut olan bazı deri hastalıklarında alevlenmeler gelişebilmektedir. Bu deri hastalıklarından 3'ü Atopik Dermatit (Bebek egzaması), Seboreik Dermatit (Yağlı egzama) ve Rozasea (Gül hastalığı) gibi deri hastalıklarıdır” dedi.

Soğuklara bağlı olarak yüz cildinde ortaya çıkan en önemli rahatsızlık bebeklerde yanaklarda kızarıklık kaşıntı sulantılı yaralarla kendini gösteren Atopik Dermatit denilen ekzema türü olduğunu ifade eden Bostancı, “Soğuğa maruz kalan bebeklerin yüz derisinde özellikle yanaklarında ortaya çıkan bu egzama türü bebeklerde oldukça sık görülebilmektedir. Uygun şekilde tedavi edilmezse gittikçe ilerleyerek yoğun kaşıntı sebebiyl bebekte hayat kalitesini ileri derecede bozabilmektedir. Bu sebeple kış aylarında bebeklerin cildi kolayca kuruyabildiği için uygun kremlerle nemlendirilmelidir. Seboreik Dermatit, saçlı deri yanında yüz derisinde kızarıklık kepeklenme kabuklanma ile ortaya çıkan stres ve soğuğa maruz kalınınca alevlenen bir egzama türüdür. Burun kenarlarında alında kaşlarda ağız çevresinde yoğun bir tutulum görülebilir. Hastalığın tedavisi ve ilerlemesini durdurmak için nemlendirici krem veya losyonlar dışında çeşitli mantar kremleri veya kortizonlu losyonlar kullanılabilir. Rozasea, özellikle orta yaştan itibaren kadınlarda daha çok görülür ve yüzde kızarıklık ve küçük sivilcelerle ortaya çıkar. Stres, güneş dışında özellikle soğuktan olumsuz etkilenen bir deri hastalığıdır. Rozasea hastalığı olanlar güneşten korundukları gibi soğukta derinin kurumasını engellemek için nemlendirici losyonlar kullanmalıdır” diye konuştu.