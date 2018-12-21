Kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Bursa'da jandarma trafik timleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulama ile kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarını asgariye indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefleniyor. Ticari araçların kış lastiği takma mecburiyeti bulunduğu dönemde bin 509 araç kontrol edildi. Kış lastiği ihlalinde bulunduğu tespit edilen 68 araca cezai müeyyide uygulandı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.