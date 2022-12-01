İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kış lastiğinde kurallara uymayan sürücülere ceza

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için mecburi kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken; Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine start verdi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için mecburi kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken; Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine start verdi.


İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma mecburiyetinin başlamasıyla İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde denetim yaptı.


Trafik ekipleri ticari araçların kış lastiği takıp takmadığını ve kumpas adlı cihazla lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.


Yapılan uygulamada 60 araç sorgulanırken, kış lastiği takmayan 7 ticari araç sürücüsüne bin 152 Lira idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.