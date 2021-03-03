Kış spor okulları yeniden başlıyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2020 Ekim ayında alınan tedbirlerle açılan ancak artan vakalar sonucu devam etmeyen kış spor okullarında eğitimin 6 Mart Cumartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamalar da bir bir kaldırılıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi'nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları da yeniden başlıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kontrollü normalleşme süreciyle beraber yeniden başlayacağını duyurdu. 8 Ekim 2020'de alınan kayıtlarla 17 Ekim 2020'de tedbirler çerçevesinde 8 branşta açılan İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının 21 Kasım'da Covid-19 vakalarının gösterdiği artış sonucunda tekrar ertelendiğini hatırlatan Başkan Taban, “Bu süreçte vaka sayıları alınan önlem ve tedbirlerle düşüşe geçti. 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlarla, tüm kısıtlamaların bölgemizde kalkması ile Kış Spor Okullarımız da 6 Mart Cumartesi günü yeniden başlıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl kayıt yaptırıp kısıtlamalar sebebiyle kış spor okullarına katılamayan mevcut öğrencilerle birlikte yeni kayıtların da alınacağını duyuran Taban, “Mevcut kış spor okulları sporcularımız haricinde yeni kayıtlar da alınmaya devam ediyor. Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde bulunan kapalı spor salonunda ve yüzme kursları için Mahmudiye Yarı Olimpik yüzme havuzunda kayıtlarımız alınmaya devam ediyor. Kayıtlar hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında bilgilendirme ve kayıt formları imzalanarak yapılacaktır” diye konuştu.