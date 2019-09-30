Kış spor okullarında geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli resmî internet sitesi üzerinden online kayıtlar alınmaya devam ederken, 8 ayrı dönemden oluşan 2019-2020 kış spor okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yüzme, okçuluk, boks, tenis, güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 11 branşta ve 23 tesiste eğitimler verilecek. Kaliteli tesisler ile spor kültürünü benimsetmek, millî ve manevî değerlere sahip sporcular yetiştirmek hedefleniyor.