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Kış spor okullarında geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen kış spor okulları 19 Ekim 2019-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli resmî internet sitesi üzerinden online kayıtlar alınmaya devam ederken, 8 ayrı dönemden oluşan 2019-2020 kış spor okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yüzme, okçuluk, boks, tenis, güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 11 branşta ve 23 tesiste eğitimler verilecek. Kaliteli tesisler ile spor kültürünü benimsetmek, millî ve manevî değerlere sahip sporcular yetiştirmek hedefleniyor.

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