Kışa rağmen ulaşımda durmak yok

8 kilometrelik bölümündeki çalışmalar soğuk hava ve yağmura rağmen hız kesmeden sürüyor.

Bursa'da ulaşım master planı kapsamında yeni raylı sistem hatları, köprülü kavşaklar ve yeni yollarla ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da 17 ilçede ulaşımın daha konforlu sağlanabilmesi için yollardaki kaliteyi artırıyor. Geçtiğimiz yılı oldukça verimli geçiren, 210 kilometre sıcak asfalt ve 350 kilometre de sathi kaplama gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava ve yağmura aldırmadan ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde de Paşalar ve Güllüce'yi birbirine bağlamasının yanında Organize Sanayi Bölgesi'ne de ulaşımın sağlanması nedeniyle büyük önem taşıyan 6,3 kilometrelik yolda iyileştirme çalışmaları tam gaz devam ediyor.

İzmir yoluna bağlantı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ile birlikte Paşalar - Güllüce arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yüksek tarım potansiyeli ile öne çıkan Mustafakemalpaşa'nın çok yakında sanayisiyle de ses getireceğini belirten Başkan Aktaş, “Şu anda ekiplerimizin çalıştığı güzergah, Paşalar ve Güllüce bağlantı yolu. Toplam 6,3 kilometrelik bu yol İzmir yolu üzerindeki Güllüce Kavşağı'na bağlantının sağlandığı bir yol. Aynı zamanda halen 30 civarında fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım buradan sağlanıyor. Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle bu yolun 4,5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan 1,8 kilometrelik bölümde ise kışa rağmen çalışmalarımız sürüyor. Devam eden görüşmelerle sanayi bölgesine ilave olacak sanayiciler olduğunu biliyorum. Sanayinin gelişmesiyle bu yol çok daha değer kazanacak. Şimdiden hem sanayicilerimize hem de bu yolu kullanan Güllüce ve Paşalar halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.