Kışın cildiniz daha çok ilgi bekliyor

Bayram Börekçi, sürekli bakım isteyen insan cildinin kış aylarında daha çok ilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dr. Bayram Börekçi, kış aylarının iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. İnsan cildinin sürekli bakım istemesine karşın kış aylarında daha çok ilgiye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Dr. Bayram Börekçi, “Kışın el, ayak ve vücut sıcak giysilerle soğuktan korunabilirse de yüzümüz her zaman soğuğa karşı açıktır. Soğuk hava ve rüzgârın yüzümüzü etkilememesi için yüzümüzün özel bakıma ihtiyacı var. Kış soğuklarında cildiniz kurur, çatlar ve yıpranır. Hava kirliliğinin de etkisiyle ciltte lekelenmeler ve siyah nokta oluşur. Ama kışın yüz derisinin tek düşmanının rüzgâr ve soğuk olduğunu düşünmek hata olur” dedi.

Ani sıcaklık değişiminin de cilt için tehlike arz ettiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Börekçi,“Ayrıca evi ısıtırken havanın kuruması da cilt üzerinde zararlı etki olarak kabul edilir. Soğuk ve rüzgârlı hava cildin kurumasına sebebiyet verirken, kapalı mekânlardaki kirli hava ise cildin gözeneklerini kapatarak nefes almasını engelliyor. Kuru hava, klimalar ve kaloriferle ısınan kapalı ortamlar, kalın, yünlü, sentetik giysiler ve cilt temizliğinin yaz aylarından seyrek yapılması cildi daha fazla olumsuz etkiler” diye konuştu.

“Rastgele kozmetik kullanmayın”

Kış aylarında cilt tiplerinde değişiklik yaşandığını, bu durumun da ciltler için farklı bakım ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Bayram Börekçi, “Yağlı ciltler soğukta daha az yağlanır. Normal ciltler kurur, kuru olan ciltler ise ağrılı olacak kadar hassaslaşır. Bu fizyolojik detayları özellikle herhangi bir kozmetik malzemesi edinmeden önce dikkate almak gerekir. Eğer yanlış bir bakım yapmaya başlarsanız cilt mutlaka bunu size haber verecektir. Çoğu durumda bu kaşıntı, akne oluşumu, kılcal damarların belirginleşmesi gibi sorunları ortaya çıkarır. Ciddî durumlarda bir dermatoloğa danışmak her zaman tercih edilmesi gereken bir yoldur” ifâdelerini kullandı.

Kış aylarında da tıpkı yaz aylarında olduğu gibi güneş koruyucu kullanmanın önemine vurgu yapan Börekçi,ayrıca kış mevsiminde dudakların normalden çok daha fazla kuruyup çatladığını, bu mevsimde özellikle dudaklar ve göz çevresi için uzman tavsiyesindeki bir kremin kullanılmasının fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.