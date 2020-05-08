Kısıtlama öncesi cep yakan akşam pazarı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar pazarlara akın etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan binlerce kişi pazar çantalarını doldurabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kısıtlama öncesi ilginin yoğun olduğu pazarın ateşi yükselirken, karpuzun dilimi 25, kirazın kilosu ise 30 liradan alıcı buldu.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa Reyhan ve Tuz pazarlarının ateşi yükseldi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun kilosu 9 ile 10 lira arasında satılırken, 1 dilim karpuz 25 TL, 1 kilogram kiraz 30 TL, enginarın tanesi 4-5 TL, erik 10-15 TL, biber, patlıcan, salatalık 5 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Reyhan pazarında kilosu 7 liradan satılan karpuz Tuz pazarına yaklaştıkça fiyatı artıp 11 liraya kadar ulaştı. Bu duruma isyan eden vatandaşlar, "Çarşıda adım başı fiyat artıyor. Ortalama 10 kiloluk bir karpuz almak için Reyhan pazarında 70, Tuz pazarında 100 lira para ödüyoruz. 100 metrede 40 lira fiyat mı değişir" diyerek tepki gösterdiler.

Meyve tezgah sahipleri ise mevcut karpuzun İran'dan kısmen de Antalya'dan gelmeye başladığını dile getirerek, “Karpuzlar şu an İran ve Antalya'dan geliyor. O yüzden fiyatları biraz pahalı. Müşterilerimiz genelde çeyrek ve yarım karpuz alıyor. Sadece fiyatından dolayı değil, yiyemedikleri için de bu şekilde tercih edenler oluyor. Biz Adana ve İzmir tarafında karpuzun çıkmasıyla fiyatların ucuzlayacağını düşünüyoruz. Bayram sonuna karpuz fiyatları düşecektir” diye konuştular.