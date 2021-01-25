Kısıtlama saatinde hırsızları asker gördü, polis yakaladı

Bursa'da kısıtlamanın olduğu saatlerde askeri personellerin farkettiği hırsızları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir mahallesinde gece 23.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Askeri Lisesinde nöbetçi askeri personeller, güvenlik kamerasından bir evin çatısında 2 şüphelinin olduğunu farkederek polis ekiplerine haber verdi.

Kısıtlama saatlerinde sokakların ve evlerin boş olduğunu farkeden hırsızlar sokak üzerinde bir kaç eve girdi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, polisi farkeden 2 şüpheli, çatılardan kaçarak arka bahçesine atladıkları bir evin içerisine saklandı.

Evi ablukaya alan polis, yazlığında olan ev sahibine bilgi verdi. Olay yerine gelen ev sahibi anahtar ile kapıyı açtı. Eve giren ekipler salonda saklanan 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kelepçelenen 2 şüpheli gözaltına alınırken ev sahibi Salih D., hırsızlara tepki gösterdi. Ayrıca polis ekipleri iki şüpheliye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.