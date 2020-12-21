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Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Bursa’da kısıtlamada misafirlikten geldiklerini belirten 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da kısıtlamada misafirlikten geldiklerini belirten 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan da 16 bin 344 TL para cezası uygulandı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 LM 840 plakalı aracı durdurdu.


Araçta bulunan D.U., İ.S., H.Ö. ve D.B., misafirlikten geldiklerini belirtti. Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.


Yapılan aramalarda bir miktar esrar, kağıtlar arasına sıkıştırılmış bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 16 bin 344 TL parası uygulanan 4 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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