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Kısıtlamada dışarıda oyun oynayan çocuğa traktör çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada dışarıda arkadaşlarıyla oynarken traktörün çarptığı çocuk hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada dışarıda arkadaşlarıyla oynarken traktörün çarptığı çocuk hastanelik oldu. Çocuğa çarpan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken soruşturma sürüyor.



Kaza, Huzur Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Kısıtlama olmasına rağmen evde olması gereken 8 yaşındaki B.Y. isimli çocuk dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içerisinde yerde kalırken çarpan sürücü ise kayıplara karıştı. Yaralı çocuk haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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