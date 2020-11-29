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Kısıtlamada işe giderken, yol verme meselesinden hastanelik oldular

Bursa’da, kısıtlama saatlerinde sokakta seyir halinde işe giden iki grup arasında yol verme kavgası çıktı.

Bursa'da, kısıtlama saatlerinde sokakta seyir halinde işe giden iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında işe giden iki grup arasında yol verme tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı.

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