Kısıtlamada kontrol noktasından geçen engelli sürücünün aracında uyuşturucu olduğu iddia edilen madde ele geçirildi

Bursa'da hafta sonu kısıtlaması sebebiyle polisin uygulama noktasında durdurup kontrol ettiği engelli otomobilinde uyuşturucu olduğu iddia edilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Koltuk değnekleriyle hareket etmekte zorlanıp polis otomobiline binerken güçlük yaşayan şüpheli şahsa polis ekipleri yardım etti. Bir polis memuru şüpheli şahsın elindeki su şişesini tutarken, bir diğer memur koltuk değneklerini taşıyıp araca binmesine yardımcı oldu.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu uygulanan kısıtlama sebebiyle Bursa - İzmir Karayolu Acemler Kavşağı şehir merkezi istikametinde uygulama yapan polis ekipleri kısıtlamaya uymayıp kontrol noktasından geçen 26 ACH plakalı aracın durumundan şüphelenip durdurdu. İzinleri olmadığı halde dışarıda gezen araç sürücüsü M.B.(48) ile yanında yolcu olarak bulunan G.K.'ye (33) 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi araçtan indirip otomobilde arama yaptı. Yapılan kontrolde araç içerisinde kağıda sarılı bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri koltuk değnekleri ile yürüyebilen şahsa yardım edip polis otosuna binmesine yardımcı oldu. O anlar kameraya yansıdı. Şüpheli şahısların kullandığı otomobil otoparka çekildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.