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Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler

Bursa’da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rastgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çektiOlay,merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi.

Bursa'da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rastgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çekti


Olay,merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kısıtlamada bir araya gelen arkadaşlar evlerinin çatısına çıkıp meşale yaktılar. Daha sonra aralarından birisi tüfek ile havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı.

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