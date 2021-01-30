Kısıtlamada yan baktın kavgası: 3 yaralı

Bursa'da kısıtlamada 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sokakta oturan Rümeysa hemşire müdahale etti.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi, Çatal Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.S., D.E., H.Ö., ile G.D., A.G., ve S.E., arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışmaya çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda G.D., ve arkadaşları üzerlerinde taşıdığı bıçakla İ.S., D.E., H.Ö., darp edip bıçakladı.

Sokakta oturan hemşire yardımına yetişti

Kanlar içinde kalan İ.S. ile darp edilen arkadaşlarına sokak üzerinde oturan Rümeysa hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleriyle Yüksek İhtisas Araştırma ve Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelileri G.D., A.G., ve S.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.