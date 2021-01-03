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Kısıtlamanın son gününde de değişen birşey yok

Bahar’dan kalma havayı görenler büyük küçük herkes kendini sokağa attı.

Bahar'dan kalma havayı görenler büyük küçük herkes kendini sokağa attı. Polis ihbarlara yetişmekten güçlük yaşarken, tüm ikaz ve uyarılar rağmen duyarsız kişiler yine kendi bildiklerini okumakta ısrar etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahardan kalma güzel havayla birlikte duyarsız insanlar kendilerini yine sokağa attı. Kimi top oynadı, kimi patenle kaydı, kimleri ise oturup grup halinde sohbet etti. Covid-19 vak'alarının azaldığı şu günlerde duyarsız vatandaşlar yüzünden tekrar sayıların artmasından korkuluyor.


İnegöl polisi gün içerisinde sayısız ihbara giderken, polis arabasını görenler kaçtı. Ama polis gittikten sonra tekrar geri gelip kaldıkları yerde oyunlarına devam etti. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de kısıtlamalarda manzara değişmedi. Polisleri canından bezdiren duyarsız çok sayıda vatandaşlara ceza işlem uygulandı.

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