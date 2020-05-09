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Kısıtlamayı çiğneyip hızsızlık yaptılar, kovalamaca sonucu yakayı ele verdiler

Bursa’da mahalle arasındaki bir evin otoparkından kamyonet çaldığı iddia edilen 3 şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı.

Bursa'da mahalle arasındaki bir evin otoparkından kamyonet çaldığı iddia edilen 3 şüpheliyi polis kovalamaca sonucu yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye ceza işlemleri uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 4.30 sırasında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesinden kamyonetle çıkan üç genci gören polis ekipleri 'dur' uyarısı yaptı. Uyarıyı dikkate almayan kamyonetli şüpheliler, hızla kaçmaya başladı.


Polisin kendisini takip ettiğini gören şüpheli, Millet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde gelerek kamyoneti bırakıp, ara sokaklara kaçtı. Sokaklarda gizlenen şüpheliler bir binanın bahçesinde görüldü. Polis kovalamaca sonucu, 3 kişiden 2 kişiyi mızrak sokakta yakaladı. Üzerinde kimlik bulundurmayan hırsızlardan biri kaçmayı başarırken, gözaltına alınan şahıslar ekip aracına bindirildi. Yapılan araştırmada hırsızların kamyoneti Emirsultan Mahallesindeki bir evin otoparkından çaldığı belirlendi. Zanlılar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri içinde ceza işlemleri uygulanacağı bildirildi. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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