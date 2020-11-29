Kısıtlamayı ihlal etti kendini böyle savundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasa nedeniyle çıkan bir kişi ekipler tarafından işlem yapıldı. Ceza yiyen şahıs ekiplere çiftçi olduğunu ekmek almak için çıktığını ve belgesini evde unuttuğunu söyledi.

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürüyor. Bu kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşiyor. İnegöl‘de saat 20:00 itibarıyla ekipler denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde sokağa çıkmaması gereken bir şahıs ekipler tarafından durduruldu. Şahıs çiftçi olduğunu hayvanları yemedikten sonra ekmek almak için sokağa çıktığını, belgesini yanına almayı unuttuğunu ifade etti. Ekipler bu mazereti kabul etmeyerek şahıs hakkında tutanak tuttu. Buna sinirlenen vatandaş polislere tepki gösterdi. Bunun üzerine polisler şahsı uyararak evine gönderdi.