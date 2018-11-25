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Kişiye özel göğüs ölçüleri yüz güldürüyor

Kadınların göğüs ölçülerinden şikayetçi oldukları için estetik olmaya karar verebildiklerini belirten uzmanlar, en iyi göğüs ölçüsü tanımının kişinin genel anatomik yapısına bağlı olduğunu söyledi.


Kadınların çoğu zaman göğüslerinin küçük, büyük ya da sarkık olmasından şikayet ettiklerini ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, Türkiye'deki kadınların yüzde 45'inin göğüslerini büyütmek, yüzde 55'inin ise küçültmek için estetik ameliyatlara yöneldiğini söyledi. Estetik görünüme sahip memenin tarifini ‘uygun büyüklükte, uygun yerleşimde ve güzel şekilli' olarak tanımlayan Op. Dr. Ufuk Aydın, "Tıp literatüründe tanımlanmış tek tip bir anatomik yapı yoktur. Göğüs ister küçük ister büyük ister sarkık olsun, gerçekleştirilecek meme şekillendirme ameliyatında sabit bir ölçümleme standardı yoktur. Hatta kadının minyon, kısa veya uzun boylu olması dahi belirleyici faktörler arasında yer alır. Meme şekillendirme estetiğinde hastanın omuz genişliği, göğüs kafesinin genişliği, mevcut memelerinin büyüklüğü, hastanın tercihi ve doktorun eğilimi dikkate alınır" dedi.


İdeal meme boyutunun kişiye özel bir kavram olduğunu vurgulayan Ufuk Aydın, "Göğüslerinin güzelliği sorusunun cevabı kadının kendisinde gizlidir. Pek çok kadın, estetik cerrahına giderken kafasında oluşturduğu bir göğüs ölçüsünü talep eder. Çünkü, kadın arzusu doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş o göğüslerle yaşayacak ve üzerinde giydiklerini güzel taşıyabilmenin mutluluğunu yaşayacak. Ancak, kadınlar uzman hekiminin anatomik yapısına uygun önerilerini de gözardı etmemeli. Hasta ile doktor güven temelli bir işbirliğinde hareket etmelidir. İster meme büyütme estetiği, ister meme küçültme estetiği, ister meme dikleştirme estetiği olsun kişiye özel planlandığında sonuçlar hem hasta hem de cerrah için yüz güldürücü olacaktır“ diye konuştu.

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