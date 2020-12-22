Kişiye özel kaş tasarımı dönemi

Aletin patent başvurusunu da yapan İranlı eğitmene Bursa'da talep yağıyor.

Uygulamanın kişiye özel sonuçlar çıkardığını aktaran Kalıcı Makyaj Eğitmeni Bahareh Talebvand, alet sayesinde kişinin anatomik yapısına uygun kaş tasarımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Güzellik sektöründe kaş uygulamalarının birbirine benzediğine işaret eden eğitmen Talebvand; “Kalıcı kaş uygulaması, güzellik sektöründe sıkça yapılan bir uygulamadır. Ancak genelde ezber bir yöntem ile yapılır. Gelen herkese aynı kaş uygulaması yapıldığı için kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kişinin anatomik yapısına bakmadan, hangi yüz hatlarına sahip olduğu önemsenmeden yapılan uygulamalar asla iyi sonuçlar vermez. Burada önemli olan her kişinin farklı bir yüz hattına sahip olduğunu anlamak ve o yüz hattına uygun kaş uygulaması yapabilmektir” diye konuştu.

Geliştirdiği alet üzerinde tam 2 yıl çalıştığını açıklayan İranlı eğitmen; “Bu uygulama gerçek anlamda uzmanlık istiyor. Ben de mesleğim gereği çok sayıda kaş uygulaması yaptım. Yıllar içerisinde kaş yapısının kişiden kişiye değiştiği daha iyi anlayabiliyorsunuz. Herkese aynı uygulamayı yapmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için farklı tasarımlar üzerinde çalıştım. Sonunda en uygun aleti geliştirmeyi başardım. Türkiye'de patent başvurusunu da yaptık. Bursa'da Essplus Güzellik Merkezi'nde uygulamayı yapmaya başladık. İnsanlar uygulama sonunda çok memnun kalıyor. Yoğun bir talep var” dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Bahareh Talebvand; “Kişinin kalıcı makyajı ilk defa yapılacaksa, o kişinin yüz şekline en uygun ve en doğal tasarım yapıyoruz. Cilt altına özel bir cihazla bakılıp en doğru boyayı seçiyoruz. Bu boya seçilirken cilt tipini dikkate alıyoruz. Yağlı cilt ise farklı, kuru cilt ise farklı boya uygulanıyor. Boya uygulaması bittikten sonra işleme başlıyoruz. İşlem yapılırken cildin yapısına göre kaşın bazı kısımlarında mikroblading, bazı kısımlarında cihazla kıl tekniğini uyguluyoruz. Bu işlemin en büyük özelliği kişiye özel yapılan bir uygulama olmasıdır. Daha önce başka uzmanlar tarafından yapılan uygulamaları da bu işlemle düzeltmemiz mümkün oluyor” şeklinde konuştu.