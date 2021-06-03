Kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği “Bir Kitap Bir Umut” adlı kitap bağışı kampanyası Yenişehir'de de başladı. Kampanyada toplanan kitaplar cezaevi kütüphanelerine gönderilecek.

Yenişehir adliyesinde kampanyanın açılış töreninde konuşan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası düzenlendiğini belirtti. Başsavcı Tuna, "Kampanyanın maksadı hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak, yeniden suç işlemelerini önlemektir. Bütün ülkemizde olduğu gibi Yenişehir ilçemizde de cezaevi kütüphanemize kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı kitap bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Ceza infaz kurumlarının kütüphanelerine gönderilmek üzere düzenlenen kitap bağışı kampanyasına Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Yenişehir Belediye Bakanı Davut Aydın, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, İnegöl Cumhuriyet Savcısı Hakan Şahin, Yenişehir Cumhuriyet Savcısı Seyda Korkmaz, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Kara, Yenişehir Hâkimleri Muhammet Önder ve Muhammet Mücahit Kaya, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Adliye Yazı İşleri Müdürü İsmail Ağa, adliye personeli katıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyasının Yenişehir'deki tanıtımı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyamızın tanıtımına hoş geldiniz. Kampanyanın maksadı hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak, yeniden suç işlemelerini önlemektir. Yenişehir ilçemizde de cezaevi kütüphanemize, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı kitap bağışına davet ediyoruz. Kitaplar hayatımızı değiştiren, geliştiren en yakın yol arkadaşlarımızdır. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularımızın yapılan kitap bağışlarıyla hayatlarının değişeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. 16 Haziran tarihine kadar devam edecek kampanyamızın sloganı 'Bir Kitap Bur Umut' olarak belirlenmiştir. Bağışlanacak kitaplarla kitapların umutlara dönüşmesini diliyoruz."

Yenişehir'de önümüzdeki günlerde Heykel önünde bir stant kurulup kitap bağışlarının alınacağı, ardından İnegöl AVM'de de bir stant kurulacağı belirtildi. Kampanya 16 Hazirana kadar devam edecek.