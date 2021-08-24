Kitap Fuarı'nda sahne çocuk ve gençlerin

Kitap Fuarı, gazeteci, yazar, akademisyen, müzisyen ve oyuncuları Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor.

“Gençlik ve Gelecek” temasıyla düzenlenen fuarın dördüncü gününde sahne çocukların ve gençlerin oldu. Öğretmen-yazar Çiler Çelikler ile “Haydi bir dilek tut” isimli atölyede çocuklar hayâllerini kâğıda döktü. Oyunlar oynayan çocuklar, nasıl bir dünya hayâl ettiklerini anlattı.

Fuar kapsamında Ekim Sanat Atölyeleri'nin playback tiyatrosu “Olay var” Mütareke Meydanı'nda tiyatro severlerle buluştu. Ateş İlyas Başsoy, Ümit Alan, Berkant Gültekin “Hakikat Sonrası Çağda İletişim ve Gazetecilik”, Ercan Kesal ve Barış İnce “Sanat ve Edebiyat”, Müge Koçak, Esmahan Devran İnci, Ayşe Özlem İnci, Dileda Arslan'ın moderatörlüğünde “Öyküde Duvarlar, Kapılar, Yollar, Kadınların Geleceğe Yolculuğu” oturumunda söyleşti. Yazarlar söyleşilerin ardından imza stantlarında okurlarının kitaplarını imzaladı.