Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Bu yıl 216 eserin katıldığı yarışmada, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden Sezen Tosun'un çalışması büyük ödüle lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün 2013 yılından bu yana Yılın Yazarı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda kazananlar belli oldu. Büyük ilgi gören yarışmaya katılan öğrenciler, 2021 yılının yazarı olan Gülten Akın'ın “Kuş Uçsa Gölge Kalır” isimli kitabını okuyup kitap için kapak tasarımı yaptı.

Yarışmaya bu yıl, 14 okuldan 216 eser başvurdu.

Dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sakarya ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Gülten Akın'ın hayatını anlatan kısa bir film gösterimiyle başladı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2013 yılında Sabahattin Ali ile başlayan Yılın Yazarı etkinliklerinin bu yıl şair ve yazar Gülten Akın ile devam ettiğini dile getirdi. Bütün lise öğrencilerine açık olan yarışmaya bu yıl da gençlerin ilgi gösterdiğini belirten Başkan Turgay Erdem, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerini kutladı. Birincilik ödülüne değer görülen tasarımın, “Kuş Uçsa Gölge Kalır” kitabının Nilüfer Belediyesi tarafından yapılacak özel baskısında da kullanacağını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Öyle tahmin ediyorum ki bu yarışma, geleceğin tasarımcıları için de bir keşif yolculuğu oluyor. Ben bütün gençlerimizin yolu açık olsun diyorum. Bütün katılanlara, seçici kurulumuza ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenler ödüllerini aldı. Utku Lomlu, Emir Tali, Fulya Çetin, Davut Yücel, Meryem Uzunoğlu'ndan oluşan Seçici Kurul'un titiz değerlendirmeleri sonucu bu yıl 6 eser dereceye, 48 eser de sergilenmeye lâyık bulundu.

Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden Sezen Tosun'un çalışması bu yılın büyük ödülünü aldı. Bursa Atatürk Anadolu Lisesi'nden Elif Doğan'ın çalışması ikinci olurken, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden Deniz Aydemir'in çalışması üçüncü oldu.

Yıldırım İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Ezgi Arslan ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden Jüri Özel Ödülü'ne değer görülürken, Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeynep Şahin Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı. Dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sakarya ile birlikte verdi. Başkan Erdem, Seçici Kurul adına Meryem Uzunoğlu'na da teşekkür ederek plaket verdi. Törenin ardından Başkan Turgay Erdem, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin sergisi gezerek, çalışmaları tek tek inceledi.