Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nın en iyileri belirlendi

Nilüfer Belediyesi'nin, “Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kitap Kapağı Tasarım Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 12 Haziran'da gerçekleştirilecek törende verilecek.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Bursa Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması' sonuçlandı. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya bu yıl da ilgi büyüktü.

Yılın Yazarı Nezihe Meriç adına düzenlenen yarışmaya, Bursa genelinde toplam 27 liseden öğrenciler, 705 eserle başvuruda bulundu. Öğrenciler, kendilerine armağan edilen Nezihe Meriç'in Korsan Çıkmazı kitabını önce okudu, ardından da kitap için yeni kapak tasarladı.

Öğrencilerin tasarımlarını, seçici kurulu oluşturan Ayşe Karamustafa, Mehmet Ulusel, Emine Bora, Tülay Palaz ve Nejla Aslan titizlikle değerlendirdi.

Yarışmaya katılan tasarımlarda, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın ilk kadın öykücüsü Nezihe Meriç'in Korsan Çıkmazı kitabının ruhuna uygunluğu, farklı bakış açıları, yazı ve resimlemelerin belli kriterlere uygunluğu ile özgün bir tasarım olup olmadığı değerlendirildi.

Seçici kurul, Hüma Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Macıroğulları'nın eserini birincilik ödülüne, Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Çiğdem Kurban'ın eserini ikincilik ödülüne, Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rumeysa Çakır'ın eserini üçüncülük ödülüne, Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ayşenur Çiftçi'nin eserini de de Jüri Özel Ödülüne değer buldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciye tablet bilgisayar, ikinci ve üçüncüye fotoğraf makinesi, Jüri Özel Ödülüne değer görülen katılımcıya da Nezihe Meriç kitapları serisi verilecek. Yarışmanın ödül töreni 12 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Nilüfer Belediyesi Halkevi'nde düzenlenecek.

Aynı gün, sergilemeye değer bulunan eserler de Halk Evi Sergi Salonu'nda “Öğrencilerden Kitap Kapağı Tasarımları” başlıklı sergide izlenime sunulacak.