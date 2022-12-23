“Kitap Kurdu” projesi Bursa'da tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) “Kitap Kurtları Yarışıyor” programının lansmanını Bursa'da yaptı.

TÜGVA Bursa İl Temsilciliğinde gerçekleşen Kitap Kurdu lansmanına, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve yarışmanın paydaşları olan kurum yöneticileri katıldı. Başkanı Beşinci, yarışma doğrultusunda öğrencilerin 3 ayda 5 kitap okuyacaklarını, Türkiye genelinde 150 bin öğrenciye ulaşılacağını, Bursa olarak 16 bin katılımcı hedeflediklerini ve başırılı olanların ödüllendirileceğini ifade etti.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Bursa İl Başkanı Murat Atlı, “Yüce dinimizin ilk emri de ‘oku' diye başlamaktadır. Bütün bir kainatı okumayı ifade eden bu emri, düsturumuz olarak kabul ederek, öğrencilerimizin zihinsel ve kültürel gelişimini esas aldık. Kitap kurdu yarışmamızla on binlerce gencimizi kitap ile buluşturduk. Bu proje ile gençlerimizin hem okuyup öğrenmelerini hem de rekabetin tahrip eden değil, tamir eden yönünü ortaya çıkararak, ilim ve irfan da yarışmayı hedefledik. Üstat Necip Fazıl'ın ‘yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin, toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır' diye ifade ettiği bu mimarinin sağlam temeller üzerinde inşa edilebilmesi için, henüz ortaokul döneminde olan çocuklarımızın zihin ve gönül dünyasını şekillendirecek bu projeyi sizlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Kitap Kurdu projesi ile özellikle ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Geçen sene Kitap Kurdu programı ile 40 bin öğrencimiz ile bir araya gelmişiz. Bu yıl hedefimiz 150 bin. Ben şimdi buradaki ortaokullu arkadaşlarımdan güçlü bir destek bekliyorum” dedi.

Gençliğin enerjisi bütün çevremize yaymak istiyoruz diyen Beşinci, “Biz gülmeyi, insanlarla ilişki kurmayı, selam vererek tebessüm kurmayı çok önemsiyoruz. Gençliğin enerjisini, motivasyonunu bütün çevremize yaymak istiyoruz. Bunun yanı sıra Kitap Kurdu lansman programına katıldık. Gençlerin coşkusu çok fazla. 3 ay boyunca 5 farklı kitap okuyacaklar. Sonunda çok değerli ödüller var. Ama asıl ödül onların fikir ve düşünce dünyasının gelişmesi ve bu ülkeye çok faydalı bireyler hâline dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, “Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Ama kitap okuyan insan birçok hayat yaşıyor. Kitap, dünyaya farklı açıdan bakmayı, meselelere çözüm bulmayı sağlıyor. Teknolojinin dönüşümüne ve gelişimine rağmen kitap, hâlâ geçerliliğini korumakta ve korumaya da devam edecektir” diye konuştu.

Kitap okumanın önemini belirten Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Çok okudukça çok anlarsınız. Anladığınız şeyi geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz şeyler üzerinden de çok daha hayırlı noktalara ulaşabilirsiniz. Bu yaşta bu alışkanlığa sahip olmak gerçekten önemli. Peygamberimize indirilen ilk surenin ‘oku' ile başlaması, aslında inanan herkes için çok güzel bir mesaj. Dolayısıyla inançlı insanlar olarak bu tebliğe uygun hareket etmek ve aynı zamanda ilmin ve bilimin önemine inanarak çalışmalarımızı gerçekleştirmek son derece önemli” dedi.

Projeyi tanıtan TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Kaya, “150 bin öğrencimize 5'er tane kitap okutacağız. Daha geniş bir kitap kampanyası şu anda Türkiye'de yok. 750 bin kitap okunacak, bu bizim hedefimiz. Biz her zaman yapabileceğimizin üstüne hedef koyuyoruz. Bu sene de 16 bin kitap kurdunun çok üstüne çıkacağız. Türkiye geneli 150 bin hedefimize ulaşacağız” dedi.